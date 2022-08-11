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Bartra sırada

Sağ stoperde 1 numaralı aday olan 31 yaşındaki oyuncu için başkan Ağaoğlu, Betis ile bizzat görüşecek. Uçağın 2. yolcusu Bartra olabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Bartra sırada

Trabzonspor sağ stoper için de arayışlarını sürdürüyordu. Adaylar arasında ön plana çıkan Mark Bartra için pazarlıklar belli bir aşamaya gelmişti. Ancak daha fazla ilerleme kaydedilemeyince başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat olaya el koydu. Bardhi'yi almak için İspanya'ya giden Ağaoğlu burada Real Betis kulübüyle de masaya oturacak. Transferi sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki futbolcu için istenen 3.5 milyon euro'yu taksitler halinde ödemeyi taahhüt ediyor. Betis ise rakamın önemli bölümünü peşin istiyor. Bartra'nın talep ettiği 2 milyon euro'nun üzerindeki maaş isteğini de düşürülmeye çalışılıyor. Ağaoğlu pazarlıkları kısa sürede halledecek Bartra'nın da uçağa binmesini sağlamak için uğraşıyor.

KUPA CANAVARI
Mark Bartra, Barcelona'nın dünyaca ünlü futbol yuvası La Masia çıkışlı bir oyuncu. Espanyol'da futbola başlayıp, Katalan devinin alt yapısına geçti. Barça A Takımı'nda forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu. Ardından da İspanya'ya dönüşü Real Betis formasıyla oldu. Kariyerinde tam 16 kupa kazandı.

İşte o kupalar:
5 İspanya şampiyonluğu
3 İspanya Kupası
2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
2 İspanya Süper Kupası
1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası
1 UEFA Süper Kupa
1 Almanya Kupası
1 U-21 Avrupa şampiyonluğu

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