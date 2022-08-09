TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bordo-mavililerde bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Karadeniz devinden yapılan açıklamada Berat Özdemir'in El İttifak'a transfer olduğu duyuruldu.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Arabistan ekibi milli oyuncu Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon dolar bonservis ödeyecek.
Ayrıca, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilen karın yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecek.
2020-21 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Trabzonspor formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
BERAT'IN YERİNE GUDELJ
İspanyol basınında yer alan haberde, Trabzonspor'un Sevilla forması giyen Nemanja Gudelj için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde bordo-mavililerin Sırp futbolcu için Nemanja Gudelj için resmi teklifini sunduğu duyuruldu.
Bordo-Mavililer'in İspanyol kulübüne teklifi bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro oldu.
Sevilla'nın bu teklife yanıtı bekleniyor. Görüşmelerin bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.
İspanyol basınında çıkan haberde ayrıca Sevilla'nın transfere sıcak baktığına da vurgu yapıldı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda stoperde de görev yapabiliyor.
Gudelj'in İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Sırp yıldızın piyasa değeri ise 4 milyon euro.
2019 yılının Temmuz ayından beri İspanya'da oynayan başarılı futbolcu, La Liga'da sahaya çıktığı 74 maçta 3 bin 257 dakika forma giydi.