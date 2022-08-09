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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e galibiyetle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Berat Özdemir'i El İttifak'a satan bordo-mavililer Sevilla ile 1 yıl sözleşmesi kalan Nemanja Gudelj için devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 15:38
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Arabistan ekibi milli oyuncu Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon dolar bonservis ödeyecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Ayrıca, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilen karın yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Bordo-Mavililer'in İspanyol kulübüne teklifi bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Sevilla'nın bu teklife yanıtı bekleniyor. Görüşmelerin bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

İspanyol basınında çıkan haberde ayrıca Sevilla'nın transfere sıcak baktığına da vurgu yapıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

30 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda stoperde de görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

Gudelj'in İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Sırp yıldızın piyasa değeri ise 4 milyon euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Nemanja Gudelj için teklifini yaptı

2019 yılının Temmuz ayından beri İspanya'da oynayan başarılı futbolcu, La Liga'da sahaya çıktığı 74 maçta 3 bin 257 dakika forma giydi.

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