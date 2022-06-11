Süper Kupa 30 Temmuz’da

TFF, şampiyon Trabzonspor ile kupa şampiyonu Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te oynanacağını açıkladı. Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildiği duyuruldu. Mücadeleyi, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek. UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.