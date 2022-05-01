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SPOR HABERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum"

Spor haberi... Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyoluğunu ilan eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu bir teşekkür mesajı yayınladı. Ağaoğlu mesajında tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum dedi. (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 20:51 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 20:57
SPOR HABERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum"

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun o mesajı:

Trabzonsporumuzun şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden, sayısız kişi ve kurumdan tebrik mesajları aldım. Her şeyden önce sosyal medya, telefon, mesaj ve mail kanalıyla bana ve kulübümüze ulaşarak sevincimizi paylaşan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize; spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşamak; üstelik bu onura kulübün başkanı sıfatıyla nail olmak, benim için başlı başına büyük bir kıvanç vesilesidir. Ancak gelen kutlama mesajlarında yapılan ortak bir vurgunun dikkatimi çektiğini ve beni ziyadesiyle mutlu ettiğini söylemeliyim. Kamuoyu, Trabzonspor'un bugün elde ettiği başarının, seneler önce ortaya koyduğumuz ve uyguladığımız uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu farkındalık, dün geceden beri şahsıma ve kulübüme gelen tüm tebrikleri benim için daha bir anlamlı kılıyor.

Ben bu güzel ilgi ve teveccühe mazhar olurken, benim de gönülden teşekkür etmek istediklerim var: en başta Trabzonspor taraftarları. Senelerdir bu vuslatın ateşiyle yanan, umutla bekleyen, mücadelesinden vazgeçmeyen taraftarlarımız dün gece hak ettiği mutluluğu sonuna kadar yaşadı. Şampiyonluğu silaha değil, birbirlerine sarılarak kutladıkları, mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Taraftarlarımız elbette önümüzdeki günler, haftalar boyunca şampiyonluğu kutlamaya devam edecek! Bundan sonra da kutlamaların sevdiklerimize sarılarak süreceğine inanıyorum.

Son olarak, bu büyük günün hazırlık aşamasında, yönetsel süreçlerde bizlerin işini kolaylaştırmak için canla başla uğraşan Trabzon Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere bu kutlu günümüzde yanımızda olan, destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

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