Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da forma yarışı kızıştı! O bölgeye 2 aday

Trabzonspor'da forma yarışı kızıştı! O bölgeye 2 aday

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için geri sayıma geçen lider Trabzonspor'da forma yarışı kızıştı. Nwakaeme'nin son haftalardaki düşüşü, Kouassi'nin ise vites yükseltmesi rekabeti artırdı. Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın kanat mevkisinde değişime gidebileceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:00
Trabzonspor'da forma yarışı kızıştı! O bölgeye 2 aday

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin son haftalardaki düşen formu nedeniyle gözler yedek kulübesine çevrildi.

Trabzonspor'da forma yarışı kızıştı! O bölgeye 2 aday

Sabah'ın haberine göre; Son maçlarda daha fazla süre bulan Jean Kouassi takıma adapte olurken, cuma günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatifleri arasına girdi.

Trabzonspor'da forma yarışı kızıştı! O bölgeye 2 aday

İlk 11'deki yerini korumak isteyen Nwakaeme'nin bu haftaki performansıyla daha iyi bir görüntü ortaya koyması beklenirken, teknik ekibin de böyle bir değişimi kendi içerisinde değerlendireceği öğrenildi.

Trabzonspor'da forma yarışı kızıştı! O bölgeye 2 aday

Devre arasında Çin ekibi Wuhan Zall'dan alınan 27 yaşındaki Kouassi, bordo- mavili forma ile ligde 6, kupada ise 2 maçta şans bulurken tek golünü Türkiye Kupası'nda 2-1'lik Denizlispor mücadelesinde kaydetmişti.

DİĞER
Son dakika: Futbol dünyasında bomba gelişme! Roman Abramovich'ten sonra bir milyarder daha bırakıyor...
Burak Deniz ile tekrar bir araya gelen Didem Soydan yakışıklı oyuncunun takıntılı fanları tarafından linç edildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor