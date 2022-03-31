Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu 143 Ukraynalı futbolcu ile ilgili konuştu

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu 143 Ukraynalı futbolcu ile ilgili konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ukrayna'dan gelen 143 futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbolcuların 12 ila 16 yaş grupları arasında olduğunu duyuran Ağaoğlu, "Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara kapılarını sonuna kadar açmış misafir etmiş ecdadın torunlarıyız. Bu topraklar böyle topraklar böyle bir milletiz. Kalmak isteyen tabii ki kalabilir." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 18:48 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 18:52
TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu 143 Ukraynalı futbolcu ile ilgili konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'a gelen Ukraynalı 155 sporcu ve ailelerini karşılarken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sporcuların Trabzonspor, Rizespor, Sivasspor, Kayserispor ve Antalyaspor'un altyapılarında misafir edileceğini belirten Ağaoğlu, " Bizim ve Rizespor'un araçları burada hazır bekliyor. Özkan Sümer Akademisi'nde akşam yemeği yiyeceğiz sonrasında Sivas ve Kayseri'ye gidecek futbolcular olacak. Antalya'ya gidecek olanlar da burada yarına kadar misafirimiz olacak."dedi.

60 sporcu ve ebeveynlerinin de Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde Trabzonspor'un misafiri olacağını dile getiren Ağaoğlu "Ukrayna'dan bizimle iletişime geçildi. Altyapı imkanı olan kulüpler yardımcı oldu. İmkanı olmayan kulüpler adına da biz Trabzonspor ve Rizespor olarak bu sorumluluğu üstlendik." İfadelerini kullandı.

Ağaoğlu sporcuların kalıcı olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlarken şöyle konuştu;

Gelen sporcuların tamamına yakın bölümü savaşın en ağır geçtiği yerlerden geliyor. Ne evleri ne tesisleri var. Özellikle Ukrayna, oradaki sporcuları bize yönlendirdi. 10-16 yaş grubundaki sporcular.

Burada kalıcı olmaları gibi bir şey gündemde yok. Onu zaman gösterir. Önemli olan şartların normale dönmesi ve herkesin ülkesine dönmesi. Bir travmanın içinden geliyor bu çocuklar. Onların vatanı toprağı var. Burada da kalmak isterlerse kapımız sonuna kadar açık. Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara kapılarını sonuna kadar açmış misafir etmiş ecdadın torunlarıyız. Bu topraklar böyle topraklar böyle bir milletiz. Kalmak isteyen tabii ki kalabilir.

DİĞER
Tüm gözler Arda Güler'in üzerinde! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...
Oltaya gelmeyin! Emniyet uyardı: Sosyal medya dolandırıcılığına dikkat! WhatsApp üzerinden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor