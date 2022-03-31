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Akyazı kalesi

En son geçen sezon 8 Mart’ta Aytemiz Alanyaspor’a yenilen Fırtına, 387 gündür evinde mağlup olmuyor. Şimdi amaç Beşiktaş’ı da devirerek seriyi sürdürmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 06:50
Akyazı kalesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında 387 gündür mağlup olmuyor. Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 387 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

İÇ SAHADA DA LİDER
Lider Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım olarak ilk sırada yer alıyor.

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