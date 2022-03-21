TRABZONSPOR HABERİ: Transferde Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası! Bonservis bedeli...

Trabzonspor formasıyla bu sezon geride kalan maçlarda 7 gol ve iki asistlik performans sergileyen Abdülkadir Ömür'ün yurtdışından talipleri artıyor.
İsmi İngiliz ve İspanyol kulüpleri ile de anılan yıldız futbolcu için son iddia Fransız basınından geldi ve Olympique Marsilya'nın milli futbolcuya talip olduğu duyuruldu.
Marsilya forması giyen bir başka milli futbolcu Cengiz Ünder'in de olumlu referans vermesiyle harekete geçen Fransız ekibi, Bartuğ Elmaz'la birlikte Türk sayısını üçe çıkarmayı hedefliyor.