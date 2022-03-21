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TRABZONSPOR HABERİ: Transferde Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkadir Ömür, yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Transferde birçok takımın gündeminde bulunan genç yıldız için son olarak Fransız kulübü Marsilya devreye girdi. İşte önerilecek bonservis bedeli ve yaşanan gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Transferde Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası! Bonservis bedeli...

Trabzonspor formasıyla bu sezon geride kalan maçlarda 7 gol ve iki asistlik performans sergileyen Abdülkadir Ömür'ün yurtdışından talipleri artıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası! Bonservis bedeli...

İsmi İngiliz ve İspanyol kulüpleri ile de anılan yıldız futbolcu için son iddia Fransız basınından geldi ve Olympique Marsilya'nın milli futbolcuya talip olduğu duyuruldu.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası! Bonservis bedeli...

Marsilya forması giyen bir başka milli futbolcu Cengiz Ünder'in de olumlu referans vermesiyle harekete geçen Fransız ekibi, Bartuğ Elmaz'la birlikte Türk sayısını üçe çıkarmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası! Bonservis bedeli...

M. CITY 23 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; Marsilya'nın Trabzonspor'a önereceği rakam ise 12 milyon Euro... 2024'e kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Abdülkadir'in piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası! Bonservis bedeli...

Geçtiğimiz yıllarda Abdülkadir için Manchester City'nin 23 milyon Euro'luk teklifini bordo- mavililer geri çevirmişti.

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