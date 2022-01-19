TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek

Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'ı alarak şov yapan lider Trabzonspor bugün komşusu Giresunspor 'u ağırlıyor. Karadeniz devinin devre arasındaki en flaş transferi olan Visca, hayalini kurduğu atmosfere çıkmak için sabırsızlanıyor.

Sivasspor deplasmanında bordo-mavili formayla siftah yapan Bosnalı süper yıldız, bugün ilk kez Akyazı 'da sahne alacak... 10 yıl oynadığı Başakşehir'de şampiyonluk yaşamasına rağmen güçlü taraftar desteğinin eksikliğini hisseden 31 yaşındaki sağ kanat, Giresunspor maçında dolu tribünler önünde, müthiş bir motivasyonla oynayacak.

Visca Akyazı'da ilk maçta taraftarları coşturmak istiyor. 1.72 boyundaki yıldız, bu sezon Başakşehir formasıyla 4 gol, 9 asistlik performans göstermişti. Lig kariyerinde 363 maçta ise 99 gol atıp, 101 asist yapan Visca, 1 kez daha ağları havalandırırsa hem gol hem asistte 100 barajını aşacak ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın (169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk yabancı olarak tarihe geçecek.