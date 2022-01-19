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TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'in lideri, Akyazı'da şova hazırlanıyor. Bosnalı süper yıldız Edin Visca, hayalini kurduğu atmosfere, yıllardır yolunu bekleyen bordo mavili taraftarlar da ona kavuşuyor. Polonyalı sol bek de ilk kez sahneye çıkacak. Öte yandan Visca, 1 kez daha ağları havalandırırsa hem gol hem asistte 100 barajını aşacak ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın (169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk yabancı olarak tarihe geçecek. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek
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Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'ı alarak şov yapan lider Trabzonspor bugün komşusu Giresunspor'u ağırlıyor. Karadeniz devinin devre arasındaki en flaş transferi olan Visca, hayalini kurduğu atmosfere çıkmak için sabırsızlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek

Sivasspor deplasmanında bordo-mavili formayla siftah yapan Bosnalı süper yıldız, bugün ilk kez Akyazı'da sahne alacak... 10 yıl oynadığı Başakşehir'de şampiyonluk yaşamasına rağmen güçlü taraftar desteğinin eksikliğini hisseden 31 yaşındaki sağ kanat, Giresunspor maçında dolu tribünler önünde, müthiş bir motivasyonla oynayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek

Visca Akyazı'da ilk maçta taraftarları coşturmak istiyor. 1.72 boyundaki yıldız, bu sezon Başakşehir formasıyla 4 gol, 9 asistlik performans göstermişti. Lig kariyerinde 363 maçta ise 99 gol atıp, 101 asist yapan Visca, 1 kez daha ağları havalandırırsa hem gol hem asistte 100 barajını aşacak ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın (169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk yabancı olarak tarihe geçecek.

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