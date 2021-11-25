Pes etmedi formayı kaptı

Trondsen her geçen hafta performansını yükseltiyor. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Norveçli, bu yıla da iyi başlayamadı. İlk 10 hafta sakatlıklarla boğuşan 26 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta sol bekte görev yaptı. Asıl mevkiisi orta saha olmasına rağmen savunmada da sınıfı geçti. Trondsen, Gaziantep maçında topla en fazla buluştu (88) ve en fazla isabetli pas yapan isim oldu. (56/61). 1.83 boyundaki oyuncu, Norveç Milli Takımı'na da çağrıldı.
Trondsen her geçen hafta performansını yükseltiyor. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Norveçli, bu yıla da iyi başlayamadı. İlk 10 hafta sakatlıklarla boğuşan 26 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta sol bekte görev yaptı. Asıl mevkiisi orta saha olmasına rağmen savunmada da sınıfı geçti. Trondsen, Gaziantep maçında topla en fazla buluştu (88) ve en fazla isabetli pas yapan isim oldu. (56/61). 1.83 boyundaki oyuncu, Norveç Milli Takımı'na da çağrıldı.