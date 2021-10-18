Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında haftaya lider giren Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında haftaya lider giren Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, 23. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da Dorukhan'ın bir şutunda direk gole izin vermedi.
Trabzonspor'un gollerini Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Rossi'den geldi. Ligin tek yenilgisiz takımı olan Trabzonspor, zirveye yerleşti.
BAKASETAS SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR
Yunan yıldız futbolcu, böylece bu sezon 6 gol, 3 asistle toplamda 9 gole direkt katkı sağladı. Bunun yanı sıra ilk kez bu sezon frikikten gol attı.
8 MAÇTA DA PUAN KAZANDI
Bununla beraber Trabzonspor, Bakasetas skora direkt etki ettiği 8 karşılaşmadan da puanla ayrılmayı başardı.
Bakasetas ayrıca uzun sonra F.Bahçe'ye frikikten gol atan ilk Trabzonlu oyuncu oldu.
YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU
Başarılı futbolcunun Fenerbahçe maçında attığı 2 gollük performans Yunan basınında da gündem oldu.
Sport24 sitesi Trabzonspor'un galibiyetini "Bakasetas Pelkas'a karşı galibiyet gollerini attı" başlığı ile duyurdu.
Amna.gr sitesi ise "Bakasetas Trabzonspor'u zirveye taşıdı" ifadelerine yer verdi.
in.gr sitesi "Bakasetas Fener'e attı, Trabzonspor'u zirveye taşıdı" manşetini attı.
Sport-fm.gr ise "Bakasetas Fener'i rakip kalecinin yardımıyla yendi" ifadelerine yer verdi.