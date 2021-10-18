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Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Fırtına'da maça damga vuran isim ise Bakasetas oldu. 2 gol atan Yunan yıldız ülkesinde de gündem oldu. İşte Bakasetas için atılan o manşetler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 07:52 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:12
Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında haftaya lider giren Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, 23. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da Dorukhan'ın bir şutunda direk gole izin vermedi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Trabzonspor'un gollerini Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Rossi'den geldi. Ligin tek yenilgisiz takımı olan Trabzonspor, zirveye yerleşti.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

BAKASETAS SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Yunan yıldız futbolcu, böylece bu sezon 6 gol, 3 asistle toplamda 9 gole direkt katkı sağladı. Bunun yanı sıra ilk kez bu sezon frikikten gol attı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

8 MAÇTA DA PUAN KAZANDI

Bununla beraber Trabzonspor, Bakasetas skora direkt etki ettiği 8 karşılaşmadan da puanla ayrılmayı başardı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Bakasetas ayrıca uzun sonra F.Bahçe'ye frikikten gol atan ilk Trabzonlu oyuncu oldu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe maçında attığı 2 gollük performans Yunan basınında da gündem oldu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Sport24 sitesi Trabzonspor'un galibiyetini "Bakasetas Pelkas'a karşı galibiyet gollerini attı" başlığı ile duyurdu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Amna.gr sitesi ise "Bakasetas Trabzonspor'u zirveye taşıdı" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

in.gr sitesi "Bakasetas Fener'e attı, Trabzonspor'u zirveye taşıdı" manşetini attı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında 2 gol atan Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu

Sport-fm.gr ise "Bakasetas Fener'i rakip kalecinin yardımıyla yendi" ifadelerine yer verdi.

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