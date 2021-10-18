Kolbastıya devam ederiz

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'yi iyi analiz etiklerini dile getirdi. Tecrübeli kaleci, "Liderlik için iyi bir fırsattı. Tüm analizlerini çalıştık. Rakibimiz erken bir golle öne geçti. Oyunu dengeledik. Kırmızı kart oldu. Sahanın hakimi kesinlikle bizdik. Fenerbahçe'yi yendik. Taraftarımız da çok iyidi onlar armağan olsun. Onlar çok iyiydi. Çok mutluyuz takım halinde. Lider kaldıkça inşallah kolbastı oynarız" ifadelerini kullandı.