Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik açıklaması

Trabzonspor, resmi siteden Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven, "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.
F.BAHÇE MAÇINDA YOK
Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon'da MR'ı çekilen Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in, Fenerbahçe maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in, bugün Trabzon'da MR'ı çekildi. Slovak oyuncunun yapılan ilk kontrolün ardından Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmeyeceği bildirildi.
Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.