Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Valencia Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Valencia Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor'da, transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uğurcan Çakır'ın geleceğinin merak konusu olduğu bordo mavililerde, milli yıldızın ismi Lille ile anılıyordu. Ancak İspanyol kulübü Valencia da Uğurcan için teklifini sundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 09:42
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Valencia Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Lille'in transferi için görüşmelere başladığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia devreye girdi. Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Bordo-mavili yönetim, 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Sabah'ın haberine göre Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor, yeni tekliflere açık.

SON DAKİKA