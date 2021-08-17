Son dakika spor haberi: Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret!

Trabzon'da futbolun ayrı bir yeri olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Futbol kültürünün hakim olduğu şehrimizde benim de futbola olan ilgim ve sevgim arttı. Kulübümüz Trabzonspor'da çok iyi işler ve planlamalar yapıldığını görüyoruz. Bu konuda yönetim kurulu ve teknik ekibimizi kutlarım." diye konuştu.

Ustaoğlu, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı maç için de başarılar diledi.

Teknik direktör Avcı da ziyaretinden dolayı Ustaoğlu'na teşekkür ederek, "Lige galibiyetle başlamak önemliydi ancak önümüzde uzun soluklu bir yarış var. Gelişerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genel sekreter Sağıroğlu ise lige farklı galibiyetle başlamanın önemine değinerek, "Önümüzde meşakkatli bir yol var. Bu uzun yolda taraftarlarımızın desteğine ve sabrına ihtiyaç duyacağız. Umarım hedeflerimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Vali Ustaoğlu Avcı'ya el yapımı telkari güğüm, Avcı ve Sarıoğlu da Ustaoğlu'na ziyaret anısına plaket takdim etti.