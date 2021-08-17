Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Roma ile Konferans Ligi'nde oynayacağı maça hazırlanıyor

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Roma ile Konferans Ligi'nde oynayacağı maça hazırlanıyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'e bomba gibi başlayan Trabzonspor aynı başarısını Avrupa'da da devam ettirmek istiyor. Bordo mavili ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu için 19 Ağustos tarihinde sahasında konuk edeceği Roma için maç hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 15:08
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Roma ile Konferans Ligi'nde oynayacağı maça hazırlanıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Trabzonspor, yarın saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ROMA, YARIN GELİYOR

Trabzonspor'un rakibi Roma'nın yarın saat 10.00'da Roma'da yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.

Yarın saat 19.25'te Trabzon'da olması beklenen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısının saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.


SON DAKİKA