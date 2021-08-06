Direğe takıldık

Yaptığı çarpıcı takviyelerle transfer şov yapan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazırlanan Fırtına dün Molde'yi sahadan sildi. Temsilcimiz, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç şampiyonunu istatistiklerde ezse de 3-3 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı. Topla oynamada 70'e 30 üstünlük kuran, rakibinin 3 şutuna 16 şutla karşılık veren, 11 korner atan ve konuk ekibe 1 korner şansı veren Fırtına, biri penaltıdan olmak üzere iki kez direğe takıldı.

DİREKLERE TAKILDIK

Nwakaeme, Hugo ve Djaniny ile 3 kez öne geçen ekibimiz, Ola Brynhildsen (2) ve Hussain'e engel olamadı. Nwakaeme ile bir kez de direğe takıldı. Uzatma anlarında Yusuf Sarı'nın düşürülmesi ile penaltı kazansak da 2 asistle oynayan Bakasetas direğe nişanlayınca galibiyet hayallerimiz uçup gitti. Ancak sergilediğimiz etkili futbolla ikinci maç öncesi umutlarımız daha da dirileşti. 14 haftası oynanan Norveç Ligi'nde 30 puanla lider olan Molde'yi 12 Ağustos'ta evinde yener ve turlarız.

HÜCUMDA DAHA İYİYİZ

İlk golümüzü atan Nwakaeme, istediklerini sonucu alamadıklarını söyledi. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Çok kaliteli futbolculardan oluşan bir takımız var. Hücumda çok daha iyiyiz. Eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.

136 MAÇ, 50 GALİBİYET

Fırtına, Molde ile Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynadı. Ekibimiz bu periyotta 50 galibiyet, 35 beraberlik aldı ve 51 kez yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 175 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 186 gol gördü.

EN ÇOK AVRUPA LİGİ'NDE

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-77 sezonunda Avrupa serüvenine başladı. Bu periyotta Şampiyon Kulüpler Kupası/ Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/ Avrupa Ligi'nde 87, Kupa Galipleri Kupası'nda 12, İntertoto'da 8 ve Konfederasyon Ligi'nde 1 maç oynadı.