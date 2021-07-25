Sessiz prova

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, 3. hazırlık maçında geçen yılın kötü izlerini silmeye çalışan Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Bordo-mavililer, Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 mağup ettikten sonra İstanbul temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Mücadelede fazla pozisyon olmadı. Trabzonspor da Başakşehir de 90 dakika boyunca rakip kalede etkili olamadı.



GRANDE 60'TA GİRDİ



Fırtına'nın yeni transferleri Gervinho, Bruno Peres ve Koita ilk 2 maçta forma giymişlerdi. Sezonun önemli transferi Marek Hamsik, EURO 2020 sonrasında ilk defa bordo-mavili formayla sahaya çıktı. Slovak yıldız pasları, oyun aklı ve kendini boşa çıkaran koşularıyla dikkat çekti. Tatilden kısa süre önce gelmesine rağmen hazır göründü.



UĞURCAN SAHNEDE

Fırtına'da Milli Takım'da forma giyen oyunculardan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır dün Başakşehir karşısında görev aldı. EURO 2020'de kadroda olmasına rağmen oynamayan A.Ömür mücadeleye 11'de başladı. Turnuvada 8 gol yemesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla adını herkese ezberleten Uğurcan Çakır ise 2. devrede oyuna girdi. Transferi ile ilgili henüz somut bir gelişme yok.



MİNİBÜS ÜSTÜNDEN DESTEK



Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı hazırlık karşılaşması pandemi koşulları sebebiyle taraftara kapalıydı. Ancak 50'ye yakın bordo- mavili taraftarlar sevgilerine engel olamadılar. Tel örgülerle çevrili sahayı görebilmek için minibüslerinin ü zerine çıktılar. Takımlarını oradan coşkuyla desteklediler.



KİM NASIL OYNADI?



A.ÖMÜR



EURO 2020'de oynamamıştı. Moral bozukluğu yerine kendini çalışmaya adamış. Son kararlarda sıkıntı yaşasa da fiziksel ve mental açıdan oldukça güçlü göründü.



HAMSIK



Sezonun en önemli transferlerinden olan Slovak yıldız, EURO 2020 sonrası ilk defa sahne aldı. Derin koşu atan takım arkadaşlarına milimetrik paslar gönderdi.



GERVINHO



Tecrübeli yıldız ilk 2 maça göre meşin yuvarlakla fazla buluşamadı. Mücadelede son yarım saatte şans buldu. Top ona gelmeyince orta sahaya yaklaşıp takımı rahatlattı



BRUNO PERES



Trabzonspor'a büyük fayda sağlayacağı kesin. Sağ kanatta sürekli bindirmeler yaparak rakibi yıpratıyor. Geri dönüşlerde de oldukça çabuk. Abdullah Avcı memnun.



KURALSIZ AVCI! | YUNUS EMRE SEL - MİNİ YORUM



Oynadığı ilk 2 hazırlık maçını kazanan Trabzonspor değişikliklerin olduğu 59. dakikaya kadar tempoyu kontrol etmeye çalıştı. Abdullah Avcı'nın 10 değişiklik sonrası muhtemel kafasındaki 11'i sahaya sürmesi, Trabzonspor adına ciddi bir değişime neden oldu. Orta sahada Marek Hamsik'in yönlendirmesi, Gervinho ve Nwakaeme'nin tüm ataklarda pozisyonun içerisinde olma çabası, pozisyon zenginliği yarattı. Defans ile orta saha arasındaki iletişimin henüz tam oturmadığı görüldü. Bruno Peres'in ofansa sık sık destek vermesi nedeniyle sol beki çakılı oynatmayı tercih eden Avcı, üç yerli kuralına uymayarak bir nevi 5 Ağustos'taki Avrupa Kupası maçı kadrosunu da deneme fırsatı buldu.