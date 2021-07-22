Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Kaan Kairinen için temaslarını sıklaştırdı!

Transferde adeta şov yapan Fırtına'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen genç oyuncu Kaan Kairinen için temaslarını hızlandırdı. 1998 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Kaan daha önce Finlandiya genç milli takımlarında oynadı, ancak A milli takımda hiç resmi maça çıkmadığı için Türk pasaportuyla yerli statüsünde oynayabiliyor. Bu yüzden yönetim genç oyuncunun işini bitirmeye çalışıyor.

Lillestrom ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan için Norveç kulübünün ilk belirlediği rakam 2 milyon Euro. Bordo-mavili kulüp yöneticilerinin bu rakamı aşağı çekmek adına Lillestrom'ün sportif direktörü Simon Mesfin ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncuya Başakşehir ve Antalyaspor da resmi teklif iletti.

KAAN KAIRINEN KİMDİR?

22 Aralık 1998 tarihinde Finlandiya'ya dünyaya gelen Kaan Kairinen, kariyerine Finlandiya Ligi takımlarından FC Inter Turku'da başladı. Ardından Danimarka Ligi'nden Midtjylland'a transfer olan Kaan, sırasıyla Skive, HJK Helsinki ve Lillestrom formaları giydi. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan 1.86 boyundaki orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 145 karşılaşmada 12 gole imza atarken 18 de asist yaptı.