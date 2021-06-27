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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor! İlk idman tarihi...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, gelecek sezon öncesi ilk idmanına çıkacak. Geçtiğimiz sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Fırtına, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Öte yandan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 11:39
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor! İlk idman tarihi...

Süper Lig 'de geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Bordo-mavili futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 18.00'de yeni sezon için ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp yapacak.

Trabzonspor, ağustosun ilk haftasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapacağı maçların oynanacağı yere göre Riva kampının bitiş tarihini netleştirecek.

Bordo-mavililerin kamp süresince 4 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

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