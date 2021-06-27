Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Efecan Karaca transferini bitiriyor

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Efecan Karaca transferini bitiriyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen Efecan Karaca için yeniden devreye girdi. Trabzonspor'da forma giymek isteyen Efecan, Alanyaspor yönetimi ile görüşüp transferinde kolaylık isteyecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Efecan Karaca transferini bitiriyor

Sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita'ya imza attıran Karadeniz devi şimdi de yerli transfere yöneldi. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için yeniden harekete geçildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Efecan Karaca transferini bitiriyor

31 yaşındaki sağ kanat ile görüşmelerine devam eden yönetim, bonservis bedeli ödemeyi istemiyor. Oyuncu cephesinin Trabzonspor'un bu talebi doğrultusunda fedakarlık yaparak transferlerini hızlandırması bekleniyor. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Karaca'ya ''Bonservis sorununu çöz" denildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Efecan Karaca transferini bitiriyor

KOLAYLIK İSTEYECEK

5 ay önce Efecan ile her konuda anlaşan ancak Alanyaspor'u ikna edemeyen bordo-mavililer bu kez işi bitirmeye kararlı. Fırtına, Efecan cephesiyle sorun yaşamazken, başarılı futbolcu da kaptanlığını yaptığı kulüpten ayrılık için kolaylık isteyecek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Efecan Karaca transferini bitiriyor

Yönetimi ile görüşecek Efecan, "Devre arasında beni bırakmadınız ama bu kez sizden kolaylık bekliyorum. Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Bırakın gideyim" diyeceği belirtiliyor. Alanya yönetiminin kabul etmesi durumunda bu transferi kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Efecan Karaca transferini bitiriyor

ABDULLAH HOCA İLE GÖRÜŞTÜM

Devre arasında da Trabzonspor'un gündemine gelen Efecan, şu açıklamayı yapmıştı: Abdullah hoca ile görüşmüştük. "Beni çok istemişti. Ben de çok istemiştim gitmeyi. Trabzonspor sonuçta büyük takım. Ama olmadı. Tabii ki üzüldüm. Sezon sonu için bakacağız. Konuşmak için erken. Zaman gösterecek."

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