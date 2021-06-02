Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

Fenerbahçe'de 3 milyon Euro'luk yıllık ücretine rağmen geçen sezon bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Jose Sosa ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yöneticiler, ücretinde indirim talep etmişti.

Arjantinli orta sahanın ilk etapta buna sıcak bakmadığı belirtilse de sarı-lacivertli yönetimin bu konudaki tavrının değişmeyeceği ve 35 yaşındaki orta sahanın gerekirse takasta kullanılacağı belirtildi. Bu oyuncunun yerine daha düşük maliyetli Biglia'yı isteyen Fenerbahçe, indirimi kabul etmemesi halinde Sosa ile yollarını ayıracak.