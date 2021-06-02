Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli 'a haber yolladı

Son dakika transfer haberi: öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımların kadrosuna katacağı ismin yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de büyük merak konusu olmaya devam ediyor. 'de istenen performansı veremeyen 'nın da geleceği tam bir muamma. basınında yer alan haberde Sosa'nın eski takımı 'a haber gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:31 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:52
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

'de 3 milyon Euro'luk yıllık ücretine rağmen geçen sezon bekleneni veremeyen isimlerden biri olan ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yöneticiler, ücretinde indirim talep etmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

Arjantinli orta sahanın ilk etapta buna sıcak bakmadığı belirtilse de sarı-lacivertli yönetimin bu konudaki tavrının değişmeyeceği ve 35 yaşındaki orta sahanın gerekirse takasta kullanılacağı belirtildi. Bu oyuncunun yerine daha düşük maliyetli Biglia'yı isteyen , indirimi kabul etmemesi halinde ile yollarını ayıracak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

'de geleceği netlik kazanmayan ve yeni teknik direktörün gelmesiyle yolların ayrılması muhtemel olan Arjantinli futbolcu ile ilgili yerel basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

SOSA FIRTINA'YA HABER YOLLADI

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç'un Sivasspor maçındaki oyunu yüzünden üzerini çizdiği Arjantinli oyuncu 'a mesaj gönderdi. "Hata yapmışım. Beni geri alın" dedi. Ağaoğlu ise limitlerden bahsetti. 1.5 milyon euro'nun üst limit olduğunu hatırlattı. Ancak bu rakamın kendisine verilemeyeceğini söyledi. 1.2 milyon euro'ya Trabzonspor'da oynamak istiyorsa görüşebileceklerini söyledi.

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