Haberler Trabzonspor Satış rekoru bekleniyor

Satış rekoru bekleniyor

ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi , yeni sezon formalarının çok beğenildiğini belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Satış rekoru bekleniyor
ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi , yeni sezon formalarının çok beğenildiğini belirtti. Orhan; çubuklu, açık mavi ve koyu lacivert üretilecek yetişkin formalarının 299 liradan, çocuk formalarının 279 liradan satışa sunulacağını kaydetti. 2019 yılında 180 bin civarında forma sattıklarını, bu sezon ise sayının 80 binin üzerinde kaldığını belirten Orhan, " satışları olumsuz etkiledi. Yeni sezon formalarımızdan çok ümitliyiz. İnşallah satış rekoru kırarız" dedi.
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