Satış rekoru bekleniyor

TS Club ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, yeni sezon formalarının çok beğenildiğini belirtti. Orhan; çubuklu, açık mavi ve koyu lacivert üretilecek yetişkin formalarının 299 liradan, çocuk formalarının 279 liradan satışa sunulacağını kaydetti. 2019 yılında 180 bin civarında forma sattıklarını, bu sezon ise sayının 80 binin üzerinde kaldığını belirten Orhan, "Koronavirüs satışları olumsuz etkiledi. Yeni sezon formalarımızdan çok ümitliyiz. İnşallah satış rekoru kırarız" dedi.