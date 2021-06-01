Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Cristian Tello için teklifini sundu

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor için teklifini sundu

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda ile şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu ve ile güçlendiren bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de forması giyen 'ydu. Uzun süredir yıldız futbolcu için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Tello için son teklini sundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 13:35
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Cristian Tello için teklifini sundu

Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Peres ve ile anlaşan Karadeniz devi 'ten için de girişimlerde bulunmuştu.

Bu sezon ekiplerinden Real 'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon Euro'ya inmişti. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti.

Tello'nun bazı hakları 'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor.

FIRTINA'DAN 3.5 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Tello için yapılan son teklif duyuruldu.

Fırtına, sol kanat oyuncusu için Real Betis'e 3.5 milyon Euro önerdi.

Betis bu transfer gerçekleşirse bonservis bedelinin yarısını elde edecek. Oyuncunun %50 hakları Barcelona'da bulunuyor.


SON DAKİKA