Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Caulker'a kanca! İlk temas kuruldu (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Caulker'a kanca! İlk temas kuruldu (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, renklerine katmak istediği 29 yaşındaki savunma oyuncusu Caulker ile ilk teması kurdu. Bonservisi elinde olan Caulker düşünmek için yönetimden süre istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Caulker'a kanca! İlk temas kuruldu (TS spor haberi)

Sezon bitti, transfer dönemi başladı... Trabzonspor gelecek yılın kadrosunu bir an önce kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör 'nın verdiği listeye bağlı olarak hareket eden bordo-mavili idareciler, 'da müthiş sezonlar geçiren ile resmi görüşmelere başladı. Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcuya şartları soruldu. İdareciler, Caulker'a Trabzonspor'un ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarını anlatarak tecrübeli oyuncuyu ikna çalışmalarına başladı. Caulker'ın Trabzonspor'un ilgisinden dolayı bir hayli memnun olduğu kaydedildi.

DEVLER PEŞİNDE

Steven Caulker, 'da bir araya geldiği Trabzonsporlu idarecilere şu aşamada "Evet" ya da "Hayır" demedi. Çünkü bonservisi elinde olduğu için onu isteyen tek kulüp Karadeniz temsilcisi değil. ve da İngiliz futbolcuyla yakın temasta. Tecrübeli oyuncu kararını kısa sürede vermek istemiyor. Kendisini isteyen tüm kulüplerle görüştükten sonra kariyeri ile ilgili yol haritasını çizecek. Caulker'a 'den de talipler var ancak parlak kariyerini 'da baltalayan tecrübeli oyuncu için 'de kalmak şu aşamada onun için en mantıklı seçenek olarak görülüyor.

FORMA ENDİŞESİ

Steven Caulker kariyerinin bu döneminde bir sıçrama yapmak istiyor. Ancak Beşiktaş'ta -, Fenerbahçe'de -, Trabzonspor'da ise - ikilileri var. Alanyaspor'da forması garanti olan 29 yaşındaki futbolcu düzenli şekilde forma giyebileceği bir kulübe transferini istiyor.

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