Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan kaleci hamlesi! Uğurcan Çakır giderse... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan kaleci hamlesi! giderse... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı “Bir kaleci alacağız” demişti. Hedefteki isimlerden birinin G.Birliği’nin tecrübeli eldiveni Nordfeldt olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan kaleci hamlesi! Uğurcan Çakır giderse... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da sezon biter bitmez gözler 'a çevrildi. 2 yıldır gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen ve Avrupa devlerini peşine takan 25 yaşındaki eldivenin takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek. Geçen sezon 12-13 milyon euro bandındaki rakamlar 20'ye yaklaştı. Bordomavili idareciler, Uğurcan'ın EURO 2020 sonrasında bu rakamın da üzerine satılabileceğini düşünüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da ve 'a güvense de daha tecrübeli bir isim istediğini açıklamıştı. Trabzonspor'un kanca attığı isimlerden birinin olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki eldivenin takımı küme düşse de tecrübeli eldiven performansıyla öne çıkmıştı.

SON DAKİKA