Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan kaleci hamlesi! Uğurcan Çakır giderse... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da sezon biter bitmez gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi. 2 yıldır gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen ve Avrupa devlerini peşine takan 25 yaşındaki eldivenin takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek. Geçen sezon 12-13 milyon euro bandındaki rakamlar 20'ye yaklaştı. Bordomavili idareciler, Uğurcan'ın EURO 2020 sonrasında bu rakamın da üzerine satılabileceğini düşünüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a güvense de daha tecrübeli bir isim istediğini açıklamıştı. Trabzonspor'un kanca attığı isimlerden birinin Kristoffer Nordfeldt olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki eldivenin takımı Gençlerbirliği küme düşse de tecrübeli eldiven performansıyla öne çıkmıştı.