Haberler Trabzonspor Parmak’a izin verildi

Parmak’a izin verildi

Teknik direktör , derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılmasına yönelik yönetim kuruluna rapor sunmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Parmak’a izin verildi
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Teknik direktör , derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılmasına yönelik yönetim kuruluna rapor sunmuştu. Yönetim bu kararı kabul ederken Başkan ise " maçını bekleyelim ondan sonra değerlendirelim" dedi. Bunun üzerine 26 yaşındaki orta sahaya hafta başına kadar izin verildi. Karagümrük maçının ardından toplanacak olan yönetim kurulunun Abdulkadir Parmak'ın geleceğiyle alakalı kesin kararı vermesi bekleniyor.

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