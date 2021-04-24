Parmak’a izin verildi

Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılmasına yönelik yönetim kuruluna rapor sunmuştu. Yönetim bu kararı kabul ederken Başkan Ahmet Ağaoğlu ise "Karagümrük maçını bekleyelim ondan sonra değerlendirelim" dedi. Bunun üzerine 26 yaşındaki orta sahaya hafta başına kadar izin verildi. Karagümrük maçının ardından toplanacak olan yönetim kurulunun Abdulkadir Parmak'ın geleceğiyle alakalı kesin kararı vermesi bekleniyor.