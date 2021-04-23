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Son dakika spor haberi: 'dan Edgar ve Hugo kararı! İkisini de satmıyoruz

Son dakika haberi: Trabzonspor'da bu sezon en dikkat çeken isimlerin başında ve geliyor. Bordo-mavililerin stoper sorununu ortadan kaldıran ikili için birçok kulüp devreye girmişti. Fırtına'da süper ikili için karar verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Edgar ve Hugo kararı! İkisini de satmıyoruz

- ikilisinden bu yana stoperde bir türlü ideal tandemi kuramayan , yaklaşık 10 yıl sonra rahat bir nefes aldı.

ile sergiledikleri performansla sezona damga vururken, taraftarların da adeta sevgilisi oldular. Ligin en iyi stoper ikilisi olarak gösterilen Hugo ve Edgar, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Özellikle İtalyan ve takımlarının, Trabzonspor'un savunmacılarına büyük ilgisi var. Bazı ekiplerin direkt Trabzonspor'la temas kurduğu, bir kısmının ise menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı öğrenildi. Yönetim ise Hugo ile Edgar Ie'yi isteyenlere net bir cevap verdi: "İkisini de satmıyoruz. Ne şimdi ne sezon sonu teklif getirmeyin."

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