Son dakika spor haberi: Trabzonspor 1 puana abone

Karadeniz devi, son haftalarda istediği sonuçları bir türlü elde edemeyerek yarışta yarı aldı. Süper Lig'in 32'nci haftasındaki Sivasspor karşılaşmasıyla başlayan beraberlik serisini 36'ncı haftadaki Galatasaray deplasmanında da sürdüren Trabzonspor, bu alanda tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı. Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve G.Saray karşılaşmaları ile son 5 lig maçından birer puanla ayrılan bordo-mavililer, üst üste 5 beraberliği en son 2017-18 sezonunda almıştı.

EN UZUN SERİSİ 7 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmeye başladığı 1974-75 sezonundan bu yana üst üste en fazla beraberlik aldığı dönemi ise 1979-80 sezonunda yaşadı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda üst üste 7 maçtan bir puanla ayrılarak Süper Lig tarihindeki en uzun beraberlik serisine imza atmıştı. Karadeniz devi, bu sezon üst üste aldığı 5 beraberlik ile 2017-18 sezonuyla birlikte bu alanda tarihinin en uzun ikinci serisine imza atmış oldu. Bordo-mavililer galip gelerek bu seriyi bir an önce noktalamak istiyor.

10 MAÇTA 18 PUAN KAYBETTİ

Bordo-mavililer, ligde 9'u galibiyet, 1'i beraberlik olmak üzere çıkış yakaladığı 10 maçlık puan serisinin ardından oynadığı son 10 karşılaimanın yalnızca ikisini kazanabildi. Fırtına söz konusu periyotta 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alırken, hanesine toplamda 12 puan yazdırabildi. Karadeniz devi söz konusu 10 maçta 18 puan yitirdi.

DIŞARIDA BİR BAŞKA

Deplasmanda 15 maçtır yenilmeyen Fırtına rekor kırdı. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Newton dönemi nde alan bordomavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

33 PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. 24 gol atıp 22 gol yedi.

DERBİLERDE YOKLAR

Fırtına'nın en büyük gol umutları olan 27 yaşındaki Ganalı hücumcu Caleb Ekuban ile 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny bu sezon büyük karşılaşmaları boş geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynanan iki maçta da sessiz kalan yıldız isimler, ligin ilk yarısında olduğu gibi yine Galatasaray ağlarını sarsamadı. Karadeniz ekibi özellikle Djaniny'le fırsatlar bulsa da bu pozisyonları değerlendiremedi.

TARİHİ FIRSATLAR KAÇTI

Ligde üst üste yaşadığı kayıplarla yarıştan uzaklaşan Trabzonspor, önündeki takımlar takıldıkça kaçan fırsatlara yanıyor. Bordo-mavililer yalnızca son 5 haftada beraberlikle tamamladığı maçlardan galip ayrılabilseydi, maç fazlasıyla zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alacaktı. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu konudaki kızgınlığını ifade ederek, "İkinci mi, üçüncü mü oluruz diye fırsatları düşündük. Son 5 maçta 10 puan kaybettik ve bu puanların hepsi cebimizdeydi. Bundan dolayı da kızgınım. Ligin bundan sonraki seyrinde yine kazanmak için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.