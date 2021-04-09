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Son dakika haberleri | 'dan sakatlık açıklaması! Ekuban ve Nwakaeme...

'in 34. haftasında ile karşılaşacak olan 'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerde Ekuban ve Nwakaeme'nin sağ adalesinde kas gerilmesi ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 17:36 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 17:41
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ekuban ve Nwakaeme...

'in 34. haftasında ile karşılaşacak olan 'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerde Ekuban ve Nwakaeme'nin sağ adalesinde kas gerilmesi ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüp doktorumuz Op. Dr ve 'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, " müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" dedi.

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