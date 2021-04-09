Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ekuban ve Nwakaeme...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerde Ekuban ve Nwakaeme'nin sağ adalesinde kas gerilmesi ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüp doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" dedi.