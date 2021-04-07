İnancım tam

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Usta çalıştırıcı "Oyun böyle. Güzelliği bu. Bugün istatistik olarak çok rekor kırmışızdır. Kaybettiğimiz yerde değerli olan buydu" diye konuştu. "Çabuk gelişen bir takımız ama oyuncu kalitesini artırabilirsek Trabzonspor gelecek sezon önemli hedeflere koşacaktır. Buna inancım ve duygularım tamdır" ifadelerini kullanan Abdullah Avcı, gelecek sezon için hedef gösterdi ve "Trabzonspor büyük takımdır. Dominant oyun oynar. Gelecek sezon en tepeye, en zirveye oynayacak" şeklinde konuştu. Bordo-mavili çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

Yarından (bugün) itibaren Rizespor ile oynayacağımız maçı düşünmeye başlayacağız. Bugünkü kaybımızı telafi etmek için uğraşacağız..." Avcı, Nwakaeme'nin durumu hakkında da "Tony Nwakaeme sakatlandı. Onun durumu yarın (bugün) belli olacak" açıklamasını yaptı. Öte yandan Kayserispor'un hocası Hamza Hamzaoğlu da "Golü bulunca koruma içgüdüsü devreye girer. Geriye yaslanıyorsunuz. Trabzon gücüyle yine bizi geriye yaslayacaktı belki de. Biz her ne kadar 2. bölgede karşılamaya çalışsak da. Çok mücadele ettik ama beraberlik de güzel bir sonuç oldu" dedi.