Trabzonspor ve Kulüpler Birliği birleşti: TFF'ye rest!

Trabzonspor'un, Kulüpler Birliği'nin de desteğini alarak Futbol Federasyonu'nun alt kurullarının tarafsız ve adil olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya yaptığı şikayet başvurusunun yankıları devam ediyor.



4 Mart'ta yayınladığı bildiriyle Trabzonspor'a net bir şekilde desteğini veren Kulüpler Birliği, "TFF'ye bağlı kurullara olan güvenin sorgulaması hasıl olmuştur" demişti. TFF ise "Futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı T.C. Anayasası'nın 59. maddesi uyarınca, Tahkim Kurulu haricinde hiçbir yargı merciine başvurulmayacağı malumunuzdur. Ayrıca TFF Statüsü ve ilgili talimatlarında Tahkim kararlarının kesin olduğu ve idari veya yargısal makamlara başvurulamayacağı açıkça düzenlenmiştir. İlaveten kulüp ve futbolcular; TFF'ye tescil için bu yönde taahhütname sunmakta olup, buna aykırı davranmaları halinde tescillerinin iptali ve müsabakalara iştirak ettirilmeyeceklerini de kabul etmektedirler" diyerek sert bir resmi cevap vermişti.



TARAFLAR YARIN TOPLANIYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir imzalı gelen tehdit gibi yazıya daha sert bir resmi yazıyla cevap veren Kulüpler Birliği'nin metninde şu ifadeler yer aldı: "Ligimizin güzide kulübü Trabzonspor'un iç hukuk yollarının kapalı olması sebebiyle FIFA nezdinde yürüttüğü haklı mücadele hususunda kendilerine desteğimizi sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz. Bu çerçevede hukuken geçerliliği tartışılan, federasyonumuzun uzun süreden beri adet haline getirdiği her sezon öncesi kulüplerimizden alınan taahhütnamenin sonucu olarak Trabzonspor'un bu müracaatı sebebiyle tescilinin iptali ve müsabakalardan men edilebileceğinin dile getirilmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz." Öte yandan karşılıklı yazışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Yönetimi'ni, yarın bu konuları detaylı şekilde görüşmek üzere Riva Tesisleri'ne davet etti.