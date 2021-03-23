Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

GİDECEKLERE GÖRE SAYI DEĞİŞEBİLİR

Bordo-mavililer ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.