Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, milli arada da bazı oyuncular ile görüşmelerini hızlandıracak. Bordo-mavililerde hedef; transferleri erken tamamlamak.
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, milli arada da bazı oyuncular ile görüşmelerini hızlandıracak. Bordo-mavililerde hedef; transferleri erken tamamlamak.
Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Trabzonspor, bir yandan ligde yarışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden Fırtına, Fode Koita, Youssouf Sabaly ve Edin Visca'nın transferini sonuçlandırmak istiyor.
GİDECEKLERE GÖRE SAYI DEĞİŞEBİLİR
Bordo-mavililer ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da bir yandan da gözler mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi.
HOSSEINI'YE YENİ TEKLİF!
Bordo-mavili yönetimin takımda tutmayı planladığı İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'ye yeni bir teklifin daha yapıldığı kaydedilirken, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
UĞURCAN YUVADAN UÇABİLİR!
Trabzonspor'da özellikle sezon öncesi transfer döneminde birçok kulüpten teklif alan ancak şartlar konusunda anlaşma sağlanamayınca Avrupa'ya transferi rafa kalkan Uğurcan Çakır'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
EN AZ 25 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Avrupa'dan birçok önemli kulübün talip olduğu Uğurcan için yönetimin taban fiyatını 25 milyon euro seviyelerinde belirlediği ve sonraki satışından da kar payı talep edeceği, bu şartların oluşması durumunda milli kalecinin transferine onay verileceği kaydedildi.