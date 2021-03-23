Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberleri: 'da yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

'daki performansıyla göz dolduran transferin gözdesi konumuna geldi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, bir yandan listedeki isimlerle temaslarını sürdürürken diğer yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Trabzonspor yönetimi, 'dan birçok önemli kulübün peşinde olduğu Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini belirledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:19 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:48
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına erken başlayan , milli arada da bazı oyuncular ile görüşmelerini hızlandıracak. Bordo-mavililerde hedef; transferleri erken tamamlamak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden , bir yandan ligde yarışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden Fırtına, Fode Koita, Youssouf Sabaly ve Edin Visca'nın transferini sonuçlandırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

GİDECEKLERE GÖRE SAYI DEĞİŞEBİLİR
Bordo-mavililer ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına devam eden 'da bir yandan da gözler mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

HOSSEINI'YE YENİ TEKLİF!
Bordo-mavili yönetimin takımda tutmayı planladığı İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'ye yeni bir teklifin daha yapıldığı kaydedilirken, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

UĞURCAN YUVADAN UÇABİLİR!
'da özellikle sezon öncesi transfer döneminde birçok kulüpten teklif alan ancak şartlar konusunda anlaşma sağlanamayınca 'ya transferi rafa kalkan 'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

EN AZ 25 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
'dan birçok önemli kulübün talip olduğu Uğurcan için yönetimin taban fiyatını 25 milyon euro seviyelerinde belirlediği ve sonraki satışından da kar payı talep edeceği, bu şartların oluşması durumunda milli kalecinin transferine onay verileceği kaydedildi.

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