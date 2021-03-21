Zirveye hücum

SÜPER Lig'de art arda kazandığı maçlarda şampiyonluk yarışı içine giren Trabzonspor son 4 haftada 8 puan kaybederek şok yaşamıştı. Bordo-mavililer, sahalarında Ankaragücü'nü devirerek kötü gidişe son vermek istiyordu. Fırtına ilk devredeki müthiş oyunuyla çok istediği galibiyete uzanarak bir kez daha zirve yarışına ortak olmak için umutlandı. Zaferi getiren golleri Caleb Ekuban (2), Djaniny ve Edgar kaydetti.

TRABZONSPOR, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte gol sorununa da son verdi. Bordo-mavillier son 4 karşılaşmasında rakip ağları sadece 3 defa sarsabilmişti. Dün ise ilk yarıda 22 dakikada 3 gol birden buldular. Ekuban (2) ve Djaniny ile ilk devrede 3 gol kaydettiler. Karadeniz temsilcisinde skoru Edgar İe belirledi. Yusuf Sarı'nın kullandığı frikikte kaleci Korcan topu elinden kaçırdı. Edgar kariyerinin en kolay golünü kaydetti: 4-1.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

BORDO-MAVILI ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşılaşmasına tek değişiklik yaparak çıktı. Cezası sona eren savunmanın başarılı ismi Vitor Hugo'yu yeniden 11'e yerleştiren deneyimli çalıştırıcı, Majid Hosseini'yi kulübeye çekti. Hugo başarılı bir maç çıkardı.