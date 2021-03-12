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izdihamı

Geçtiğimiz günlerde Herrera, Kepa, Vazquez ve Pique gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan Arturo Canales ile anlaşan için takımlar sıraya girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Uğurcan Çakır izdihamı

Geçtiğimiz günlerde Herrera, Kepa, Vazquez ve Pique gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan Arturo Canales ile anlaşan için takımlar sıraya girdi. Daha önce ismi , Liverpool gibi devlerle anılan 24 yaşındaki eldiven için bu kez , , Brighton ve nabız yokluyor. 1.91 boyundaki file bekçisinin birçok kulüp tarafından yakından izlendiği ve önümüzdeki günlerde Almanya ve İngiltere'den yeni taleplerin gelmesi bekleniyor. Sezon başında Uğurcan'ı 15 milyon euro'ya bırakmayan yönetimin asgari 20 milyon euro ve sonraki satıştan para talep etmesi bekleniyor.

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