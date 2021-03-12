Uğurcan Çakır izdihamı

Geçtiğimiz günlerde Herrera, Kepa, Vazquez ve Pique gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan Arturo Canales ile anlaşan Uğurcan Çakır için takımlar sıraya girdi. Daha önce ismi Chelsea, Liverpool gibi devlerle anılan 24 yaşındaki eldiven için bu kez Leipzig, Sevilla, Brighton ve West Bromwich nabız yokluyor. 1.91 boyundaki file bekçisinin birçok kulüp tarafından yakından izlendiği ve önümüzdeki günlerde Almanya ve İngiltere'den yeni taleplerin gelmesi bekleniyor. Sezon başında Uğurcan'ı 15 milyon euro'ya bırakmayan yönetimin asgari 20 milyon euro ve sonraki satıştan para talep etmesi bekleniyor.