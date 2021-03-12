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'dan transferde bombası!

'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, Fortuna Düsseldof ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki forvetin peşinde. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan transferde Kenan Karaman bombası!

Gelecek sezonun planlamasını yapan , golcü transferi için de girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavili ekibin golcü listesinde milli futbolcu da yer alıyor. Karadeniz devinin kurmayları, Fortuna Düsseldof forması giyen gurbetçiyi ara dönemde istemiş ancak bu transfer ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleşmemişti. Trabzonspor, Alman kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 1.89 boyundaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 23 maçta forma giydi, yedi kez fileleri sarstı ve iki de asist yaparak dokuz gole direkt etki etti.

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