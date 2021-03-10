Son dakika spor haberi: Trabzonspor Edin Visca ile anlaştı mı? Usta isim açıkladı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor... Bordo mavililerin daha önce de gündemine gelen Edin Visca'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fırtına'nın Visca müjdesini verdi ve transferin detaylarını açıkladı.



İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:



Trabzonspor'un Visca gündemine dair flaş gelişmeler yaşandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Visca'ya "Bu takımı ligde bırak ondan sonra git" diyor.

İZİN ÇIKMADI

Visca da oynamaya başladı ve Başakşehir'in maçı kazanmasını sağladı. Visca, daha önce de Abdullah Avcı'yla çalışmak istediğini de söylemişti. Ama Visca'ya izin çıkmadı.



SEZON SONUNDA TRABZON'DA

Çünkü, Trabzonspor istese de maliyeti çok yüksek olduğunu için alamadı. Ama sezon sonunda Trabzonspor, Visca'yı kadrosuna katacak bir aksilik olmazsa.