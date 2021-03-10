Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Edin Visca ile anlaştı mı? Usta isim açıkladı!

Son dakika spor haberi: ile anlaştı mı? Usta isim açıkladı!

Son dakika transfer haberleri: 'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'da transfer hareketliliği yaşanıyor... Bordo mavililerin daha önce de gündemine gelen 'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fırtına'nın Visca müjdesini verdi ve transferin detaylarını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:32
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Edin Visca ile anlaştı mı? Usta isim açıkladı!

'de şampiyonluk yarışına devam eden 'da transfer hareketliliği devam ediyor... Bordo mavililerin daha önce de gündemine gelen 'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fırtına'nın Visca müjdesini verdi ve transferin detaylarını açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Trabzonspor'un Visca gündemine dair flaş gelişmeler yaşandı. Başkanı , Visca'ya "Bu takımı ligde bırak ondan sonra git" diyor.

İZİN ÇIKMADI

Visca da oynamaya başladı ve Başakşehir'in maçı kazanmasını sağladı. Visca, daha önce de 'yla çalışmak istediğini de söylemişti. Ama Visca'ya izin çıkmadı.

SEZON SONUNDA TRABZON'DA

Çünkü, Trabzonspor istese de maliyeti çok yüksek olduğunu için alamadı. Ama sezon sonunda Trabzonspor, Visca'yı kadrosuna katacak bir aksilik olmazsa.

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