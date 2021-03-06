Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmanda çok farklı!

Son dakika spor haberleri: deplasmanda çok farklı!

Teknik direktör 'yla büyük çıkış yakalayan , deplasmanda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 'de oynadığı 27 maçta 15 galibiyet, altı beraberlik ve altı yenilgi alan -mavililer, deplasmanda iç sahaya göre daha fazla puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:29
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmanda çok farklı!

, 'deki dış saha karnesiyle dikkat çekiyor. Son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden -mavililer, deplasman karnesine bir artı daha yazdı. , deplasmanda 14 maçta sekiz galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 29 puan topladı. Dış sahada 17 gol atıp 10 gol yiyen Fırtına, artı yedi averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi.

SON 5 DEPLASMANDA KAYIP YOK!
ve 'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan bordo-mavililer, son beş dış saha maçında ise puan kaybetmedi.

SON DAKİKA