Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmanda çok farklı!

Trabzonspor, Süper Lig'deki dış saha karnesiyle dikkat çekiyor. Son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, deplasman karnesine bir artı daha yazdı. Fırtına, deplasmanda 14 maçta sekiz galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 29 puan topladı. Dış sahada 17 gol atıp 10 gol yiyen Fırtına, artı yedi averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi.



SON 5 DEPLASMANDA KAYIP YOK!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan bordo-mavililer, son beş dış saha maçında ise puan kaybetmedi.