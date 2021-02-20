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Kağan’dan 2 rekor

18 yaş 40 günlük Moradoğlu, bu sezon formasıyla maça çıkan en genç oyuncu ve ligde forma giyen en genç kaleci oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:37 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Kağan’dan 2 rekor

'da ilk üç kaleci Çakır, ve 'nın yokluğunda karşısında kaleyi korudu. Genç eldiven iki rekor birden kırdı. 18 yaş 40 günlük olan Kağan bu sezon hem 'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci unvanlarını aldı. İki yıl önce 18 yaş 41 günlükken ligde forma giyen takım arkadaşı 'un rekorunu eline geçiren Moradoğlu, 'ın eldivenleri ile mücadele etti. Hatasız bir 90 dakika çıkarıp gol yemeyerek tam not aldı.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"
Uzatmalarda 'in altıpastan şutunu ayaklarıyla çıkaran Kağan Moradoğlu, "Hayal ettiğim bir şeydi. Uğurcan abimin eldivenleriyle çıktım. Sağ olsun çok yardım ettiler. Bu bana sahaya çıkarken güven verdi. 3 maçtır çok iyi gidiyordu. Devam ettirmek gerekiyordu, stresli anlardı, konsantrasyonu bozmadık" dedi.

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