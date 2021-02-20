Kağan’dan 2 rekor

Trabzonspor'da ilk üç kaleci Uğurcan Çakır, Erce ve Arda'nın yokluğunda Başakşehir karşısında kaleyi Kağan Moradoğlu korudu. Genç eldiven iki rekor birden kırdı. 18 yaş 40 günlük olan Kağan bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci unvanlarını aldı. İki yıl önce 18 yaş 41 günlükken ligde forma giyen takım arkadaşı Arda Akbulut'un rekorunu eline geçiren Moradoğlu, Uğurcan Çakır'ın eldivenleri ile mücadele etti. Hatasız bir 90 dakika çıkarıp gol yemeyerek tam not aldı.



"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Uzatmalarda Gulbrandsen'in altıpastan şutunu ayaklarıyla çıkaran Kağan Moradoğlu, "Hayal ettiğim bir şeydi. Uğurcan abimin eldivenleriyle çıktım. Sağ olsun çok yardım ettiler. Bu bana sahaya çıkarken güven verdi. Uğurcan abi 3 maçtır çok iyi gidiyordu. Devam ettirmek gerekiyordu, stresli anlardı, konsantrasyonu bozmadık" dedi.