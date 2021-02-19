Haberler Trabzonspor Faruk Can Genç: Trabzonspor forması her gencin hayali

: forması her gencin hayali

'de 26. haftanın açılış maçında 'i deplasmanda 1-0 mağlup eden 'da büyük sevinç yaşanıyor. Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan ve performansıyla sınıfı geçen bordo-mavili takımın gelecek vaat eden oyuncusu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Duygusal anlar yaşadığını belirten 21 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasını taşımanın her gencin hayali olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 22:13
Faruk Can Genç: Trabzonspor forması her gencin hayali

'in 26. haftasında deplasmanda 'i 1-0 mağlup eden 'da genç futbolcu , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

2 sene öncesine kadar taraftar olduğunu söyleyen Genç, "Trabzonspor formasını taşımak biz gençler için çok önemli, her gencin hayali. Taraftarlar izlerken hangi duyguyu yaşıyorsa, ben de aynı duyguyu yaşıyorum. 2 sene önce buraya taraftar olarak gelmiştim, şimdi oyuncu olarak çıktım. Hatalar olabiliyor, biz de genciz, elimden geleni yaptım." dedi.


Karşılaşmada duygusal anlar yaşadığını dile getiren , "Sanki yalnız değildim, amcam beni itekliyor gibiydi. Maçta duygusal anlar yaşadım. Trabzonspor hiçbir zaman eksik olmaz. Sakatlığı, kovidi ne olursa olsun, biz hep sıra bekliyoruz. Arkadaşlarımızdan hangisine sıra gelirse, çıkacak ve mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

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