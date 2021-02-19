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Bitirim üçlü işbasında

Nwakaeme’nin yokluğunda ’nın en büyük silahları Bakasetas, ve Ekuban olacak. Son üç maçta rakip fileleri üç kez sarsan Yunan maestro Bakasetas çok formda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 21:51 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Bitirim üçlü işbasında

karşılaşmasının son anlarında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen , sınavında görev yapamayacak. Nijeryalı sol kanadın bu sezon forma giyemediği 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak kazanamayan o tek mağlubiyetini de ilk yarıdaki Başakşehir karşılaşmasında yaşamıştı. Teknik direktör , Nwakaeme'nin yokluğunda Bakasetas, Ekuban ve 'ye çok güveniyor. Son 3 maçta kilidi çözen isim olan Bakasetas, Fırtına'nın en büyük hücum silahı haline geldi. 27 yaşındaki Yunan 10 numara, performansıyla takımın orta alandaki lideri oldu. Bakasetas, Başakşehir deplasmanında yine en büyük silah. uçta görev yapmasına rağmen kanatları da çok iyi kullanan Djaniny de Abdullah Avcı'nın planında önemli bir yere sahip.

EKUBAN PATLAYACAK
Ganalı oyuncu, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçından sonra çıktığı , , ve Gaziantep sınavlarında ağları havalandıramamıştı. Avcı, Nwakaeme'nin yokluğunda Ekuban'ın patlama yapacağına inanıyor.

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