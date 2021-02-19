Bitirim üçlü işbasında

Gaziantep karşılaşmasının son anlarında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Anthony Nwakaeme, Başakşehir sınavında görev yapamayacak. Nijeryalı sol kanadın bu sezon forma giyemediği 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak kazanamayan Fırtına o tek mağlubiyetini de ilk yarıdaki Başakşehir karşılaşmasında yaşamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin yokluğunda Bakasetas, Ekuban ve Djaniny'ye çok güveniyor. Son 3 maçta kilidi çözen isim olan Bakasetas, Fırtına'nın en büyük hücum silahı haline geldi. 27 yaşındaki Yunan 10 numara, performansıyla takımın orta alandaki lideri oldu. Bakasetas, Başakşehir deplasmanında yine en büyük silah. İleri uçta görev yapmasına rağmen kanatları da çok iyi kullanan Djaniny de Abdullah Avcı'nın planında önemli bir yere sahip.



EKUBAN PATLAYACAK

Ganalı oyuncu, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Gençlerbirliği maçından sonra çıktığı Beşiktaş, Denizli, Malatya ve Gaziantep sınavlarında ağları havalandıramamıştı. Avcı, Nwakaeme'nin yokluğunda Ekuban'ın patlama yapacağına inanıyor.