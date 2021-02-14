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Akyazı’dan çıkış yok

Fırtına, ’i de yendi. ’ndaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Bu müthiş başarısıyla zirveye yaklaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Akyazı’dan çıkış yok

, gelene kadar 4 iç saha maçında sadece 1 defa kazanabilmişti. sonrası tablo tamamen tersine döndü. Avcı ile Akyazı'daki 'nda 8 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 6 galibiyet elde etti. Sadece 'a kaybeden Trabzonspor, ile de berabere kaldı. Fırtına söz konusu maçlarda 10 gol kaydetti. Sadece 5 gol yedi. 24 puanın 19'unu toplamayı başardı. Bu serisiyle de zirve yarışına ortak oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı "Güzel bir iç saha serisi yakaladık. Keşke taraftarımız da yanımızda olsaydı. Onlarla birlikte çok daha güçlü olurduk" diye konuştu.

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