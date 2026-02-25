Juventus-Galatasaray CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı rövanş mücadelesiyle devam ediyor. Juventus ile Galatasaray, tur bileti için İtalya'da kozlarını paylaşacak. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 5-2 kazanarak büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda da kontrollü bir oyunla adını üst tura yazdırmayı hedefliyor. Maç öncesi iki takımın kadroları netleşirken, Galatasaray'da Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu. Özellikle genç yıldız Kenan Yıldız'ın son durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu dev randevu, Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen iki devin nefes kesen mücadelesine sahne olacak.

JUVENTUS-GALATASARAY İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Torreira, Barış, Lang, Osimhen

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Milyonlarca futbolseverin kilitleneceği Juventus-Galatasaray rövanş maçı, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, sahaya büyük bir psikolojik üstünlükle çıkacak.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa kupalarındaki heyecan bu yıl da ekran başındaki taraftarlarla buluşuyor. Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ KÜNYESİ

Stat: Allianz Stadyumu

Hakem: Joao Pinheiro (Portekiz)

1. Yardımcı Hakem: Bruno Jesus

2. Yardımcı Hakem: Luciano Maia

Dördüncü Hakem: Joao Gonçalves

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonya)

AVAR: Jerome Brisard (Fransa)

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorunun cevabı netleşti: Galatasaray'ın Juventus deplasmanındaki kader maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. Herhangi bir abonelik gerektirmeden bu tarihi geceyi canlı takip edebilirsiniz.

BURUK'TAN "HİÇ OYNAMAMIŞ GİBİ" MOTİVASYONU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torino'da düzenlenen basın toplantısında net mesajlar verdi. İstanbul'daki 5-2'lik zaferin bir rehavet yaratmasına izin vermeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, maçın anahtarının "konsantrasyon" olduğunu vurguladı. Buruk, Juventus karşısındaki taktik disiplini şu sözlerle özetledi:

"Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi sahada olmamız lazım. Çok önemli bir skor avantajımız var ama şu an hiçbir şey kazanmadık. Rakibimiz skoru değiştirmek için maça çok güçlü başlayacaktır; bu yüzden başlangıç düdüğüyle birlikte kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeliyiz. Eğer avantajı düşünerek sahaya çıkarsak zorlanırız. İtalya'da futbol oynadığım dönemden bu yana Juventus'un büyüklüğünü biliyorum. Ancak biz de kadro kalitesi ve psikolojik olarak çok iyi bir noktadayız. Öz güvenimiz yüksek, ayaklarımız yere sağlam basıyor. Hedefimiz bu şehirden turu alarak mutlu ayrılmak."

TARİHİ REKABETTE 8. RANDEVU

Galatasaray ile Juventus arasındaki rekabetin köklü bir geçmişi bulunuyor. Bugüne kadar Avrupa sahnelerinde 7 kez karşı karşıya gelen iki devin mücadelesinde temsilcimizin bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken, İtalyan ekibi sadece 1 kez kazanabildi; 3 maçta ise puanlar paylaşıldı. Bu süreçte rakip filelere 14 gol gönderen Cimbom, kalesinde 9 gol gördü.

İTALYA'DA 'İLK' PEŞİNDE

Tarihinde İtalyan takımlarıyla toplam 27 kez karşılaşan Galatasaray, Torino'da sadece turu değil, bir tabuyu da yıkmak istiyor. İtalya deplasmanlarında bugüne kadar 13 maça çıkan Aslan, bu sahalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı (6 beraberlik, 7 mağlubiyet). Allianz Stadyumu'nda alınacak bir galibiyet, tarihteki ilk İtalya deplasmanı zaferi olarak kayıtlara geçecek.

12 YILLIK HASRET BİTSİN

Eğer Galatasaray turu geçerse, Şampiyonlar Ligi'nde tam 12 yıl aradan sonra adını son 16 turuna yazdırmış olacak. En son 2013-2014 sezonunda bu başarıyı yakalayan sarı-kırmızılılar, o dönem yine bir devle, Chelsea ile eşleşmişti.

KABUS GİBİ BİR JUVENTUS

Ev sahibi Juventus, tarihinin en formsuz dönemlerinden birini geçiriyor. Siyah-beyazlılar; Serie A, İtalya Kupası ve Devler Ligi dahil çıktığı son 5 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi (1 beraberlik, 4 mağlubiyet). Torino ekibinde ayrıca Juan Cabal kırmızı kart, Andrea Cambiaso ise sarı kart cezası nedeniyle temsilcimize karşı görev yapamayacak.

4 ASLAN KART SINIRINDA

Galatasaray'da tur sevinci yaşanırken fire verilmemesi kritik önem taşıyor. Bir sonraki turda muhtemel Liverpool veya Tottenham eşleşmesi öncesinde; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde turun ilk maçında forma giyemeyecek.

JUVE'NİN EN BÜYÜK KOZU KENAN YILDIZ

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, Galatasaray savunmasının en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor. Bu sezon 35 maçta 16 gole doğrudan katkı (9 gol, 7 asist) sağlayan 20 yaşındaki yetenek, İtalyan ekibinin en büyük hücum kozu olacak.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak. Mücadelede VAR'da da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Jerome Brisard görev yapacak.