Uğurcan dalya dedi

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Malatyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı 100. kez giymenin gururunu yaşadı. Çakır 'dalya' dediği karşılaşmayı gol yemeden tamamlarken, 68'de Tetteh'in yakın mesafeden şutunda adeta devleşti. Göğsüyle topu uzaklaştırırken kısa süreli sakatlık yaşadı. Süper Lig'de en az 20 maçta forma giymiş isimler arasında en yüksek kurtarış oranına (yüzde 75) sahip kaleci olan Çakır'ı yönetim de resmi hesaplarından kutladı. 24 yaşındaki eldiven ayrıca 8.2 başarılı uzun top istatistiği ile de bu alanda ligin en iyisi. Uğurcan, "100. maçına çıktığım için Trabzonspor forması altında çok mutluyum. Çocukluk hayalimdi. Ne çabuk geçtiğini anlayamadım. Bugün kötü zeminde iyi mücadele verdik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Abdullah hoca ile iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.