Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan saha zemini tepkisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, futbolun bir pas oyunu olduğunu dile getirdi ve düzgün zeminlerde oynanması gerektiğini ifade etti.



İşte o açıklamalar:

Her maç cebine koyman, kazanman gereken maçtır. İki konuya değinmek istiyorum. Bu oyun pas oyunu ve düzgün bir zeminde oynanması gereken bir oyun.



Sadece bu stat için demiyorum. Bütün statlar için diyorum. Bunların belli bir standardı olsun. Lütfen rica ediyorum. Şimdi ben zemine göre plan yapıyorum. Bugün bu oyuna ve bu sahaya karşı oyuncu tercihi yapıyorum. Büyük yatırımlar yapılıyor. Oyuncular alınıyor pas yapsınlar diye.

Yazdığımız hikayeyi devam ettirebilmek için doğru savunma ve doğru hücumu net bir şekilde sahaya koymamız gerekiyor. Umarım sakatlık olmaz, biz kazanırız.



