Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı ve Bakasetas'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, transferde atağa geçti. Kadrosuna daha önce Berat Özdemir'i katan bordo-mavili ekip bu kez iki yıldızı birden bitirdi. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Anastasios Bakasetas ile Yunus Mallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

YUNUS MALLI KİMDİR?

28 yaşındaki milli futbolcu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi. Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.

ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?

1993 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Anastasios Bakasetas, kariyerine Asteras Tripolis'te başladı. 2019'da AEK Atina'dan Alanyaspor'a transfer olan Bakasetas, orta saha mevkisinde forma giyiyor.