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Son dakika: Trabzonspor ve Bakasetas'ı KAP'a bildirdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor Anastasios Bakasetas ve 'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:58 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 07:43
Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı ve Bakasetas'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, transferde atağa geçti. Kadrosuna daha önce 'i katan bordo-mavili ekip bu kez iki yıldızı birden bitirdi. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Anastasios Bakasetas ile 'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

YUNUS MALLI KİMDİR?

28 yaşındaki milli futbolcu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, , ve formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi. Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.

ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?

1993 yılında 'da dünyaya gelen Anastasios Bakasetas, kariyerine 'te başladı. 2019'da 'dan 'a transfer olan Bakasetas, orta saha mevkisinde forma giyiyor.

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