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Kupa cavanarı

Büyük çekişmeye sahne olan maçta bordo-mavili ekip, ve ile sonuca ulaştı. ’nın ardından ’yı da müzesine koydu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:37 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Kupa cavanarı

kupaları bir bir toplamaya devam ediyor. ekibi, lig şampiyonu 'i karşı karşıya getiren maçtan 2-1 galip ayrılarak TFF 'nın da sahibi oldu. Maçın ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken goller ikinci yarıda geldi. Trabzonspor, 47. dakikada büyük bir hata sonrası golü buldu. Ponck'un ters vuruşunda affetmedi ve 'u 1-0 öne geçirdi. 58'de penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. 85'te sahneye çıkan ise kupayı getiren golü kaydetti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sevinç yumağı oluşturan bordomavili futbolcular büyük coşku yaşadı.

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Lig şampiyonu Başakşehir'i mat eden Trabzonspor, ismi değişen 'yı ikinci kez müzesine götürdü. İlk oynandığı dönemden bu yana ise 9. kupası...

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