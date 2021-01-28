Kupa cavanarı

Trabzonspor kupaları bir bir toplamaya devam ediyor. Karadeniz ekibi, lig şampiyonu Başakşehir'i karşı karşıya getiren maçtan 2-1 galip ayrılarak TFF Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Maçın ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken goller ikinci yarıda geldi. Trabzonspor, 47. dakikada büyük bir hata sonrası golü buldu. Ponck'un ters vuruşunda Djaniny affetmedi ve Trabzon'u 1-0 öne geçirdi. 58'de Demba Ba penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. 85'te sahneye çıkan Ekuban ise kupayı getiren golü kaydetti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sevinç yumağı oluşturan bordomavili futbolcular büyük coşku yaşadı.



9



Lig şampiyonu Başakşehir'i mat eden Trabzonspor, ismi değişen TFF Süper Kupa'yı ikinci kez müzesine götürdü. İlk oynandığı dönemden bu yana ise 9. kupası...