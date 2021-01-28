Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu pankartlarla donatıldı. Bordo-mavililer, daha önce de açtığı ve çok meşhur olan, "Anlatamam dayı yaşaman lazım" pankartını tribünlere astı. Başakşehir taraftarları Boz Baykuşlar ise "Şampiyon Başakşehir" pankartını kale arkasına koydu.
‘Anlatamam dayı’
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan dev Süper Kupa finalinde bordo-mavililer meşhur "Anlatamam dayı yaşaman lazım" pankartını tribünlere astı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:57 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50