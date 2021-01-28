Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu pankartlarla donatıldı. Bordo-mavililer, daha önce de açtığı ve çok meşhur olan, "Anlatamam dayı yaşaman lazım" pankartını tribünlere astı. Başakşehir taraftarları Boz Baykuşlar ise "Şampiyon Başakşehir" pankartını kale arkasına koydu.