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‘Anlatamam dayı’

'nda oynanan dev finalinde -mavililer meşhur "Anlatamam dayı yaşaman lazım" pankartını tribünlere astı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:57 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
‘Anlatamam dayı’

maçında pankartlarla donatıldı. -mavililer, daha önce de açtığı ve çok meşhur olan, "Anlatamam dayı yaşaman lazım" pankartını tribünlere astı. taraftarları Boz Baykuşlar ise "Şampiyon Başakşehir" pankartını kale arkasına koydu.

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