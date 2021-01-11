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kurul başkanlarından teknik direktör Avcı'ya ziyaret

Kulübünün kurul başkanları, bordo-mavili takımın teknik direktörü 'yı ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:12
Trabzonspor kurul başkanlarından teknik direktör Avcı'ya ziyaret

Kulübünün kurul başkanları, bordo-mavili takımın teknik direktörü 'yı ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avcı'yı ziyarette, kulüp genel sekreteri ve yönetim danışmanı 'nin yanı sıra divan başkanlık kurulu başkanı , denetim kurulu başkanı , sicil kurulu başkanı , disiplin kurulu başkanı , arşiv ve müze kurulu başkanı yer aldı.

Teknik direktör Avcı'ya başarı dileklerini ileten Ali Sürmen, "Zaten başarılarıyla kendini kanıtlamış, herkesin takımında görmek istediği bir antrenörün bizlerle birlikte olmasından dolayı mutluyuz. Sizinle birlikte olmaktan çok keyif aldık. Hep birlikte başarılı günlere gideceğimizi düşünüyoruz. Bu bir beklenti değil, bu başarının gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle size ve ekibinize bir kez daha başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı kurul başkanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Herkesin istediği antrenör dediniz, şunu da ben ekleyeyim, her antrenör de Trabzonspor'da çalışmak ister. Burada olduğum için ben de çok mutluyum. Tam iki ay oldu 'a geleli. Bu süreçte bazı iadeiziyaretler yapmayı düşünüyorduk ama maç takviminden dolayı bunları gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki süreçte biz de sizi ziyaret ederiz."


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