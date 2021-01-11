Haberler Trabzonspor Transfer haberi: Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya pres!

Transfer haberi: 'dan 'ya pres!

Hücum hatını zenginleştirmek isteyen genç futbolcu için ile yoğun temasta. da kadrosunda olmak için transfere sıcak bakıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:14 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Transfer haberi: Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya pres!

Transfer dönemi açılır açılmaz Berat Özdemir'i renklerine bağlayan hücum hattına da takviye yapmak istiyor.

Transfer haberi: Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya pres!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği topar doğrultusunda çalışan bordo-mavili idareciler, 'de forma giyen için temaslarını sürdürüyor.

Transfer haberi: Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya pres!

Oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilen tüm şartları sordu. Aynı zamanda 1.5 yıl daha sözleşmesi olduğu 'nin taleplerini de öğrendi. 20 yaşındaki forvet ile Karadeniz ekibinin dışında İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de ilgileniyor.

Transfer haberi: Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya pres!

GÖZÜ ŞENOL GÜNEŞ'TE
Ahmed Kutucu'nun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye sıcak bakmasında faktörü de büyük yer tutuyor. 'de istediği süreleri bulamadığı için kendini gösteremeyen 20 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözü önünde olmak istemesi de transfer ihtimalini artırıyor.

Transfer haberi: Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya pres!

Karadeniz ekibinin 'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. ,, Ahmed'i alsa da transferi kapatmayacak. Benik Afobe'nin performansı yeterli görülmediği için bir forvet oyuncusu daha renklere katılacak.

SON DAKİKA